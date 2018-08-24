Песков оказался не в курсе характера травмы Медведева

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, "насколько серьёзны травмы", полученные Медведевым, и собирается ли он встречаться с президентом.

"Президент - в постоянном контакте с председателем правительства, вне зависимости от их местоположения. Суть самой (их) работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства и председателя правительства", - сказал Песков.

Его попросили уточнить, осуществляются ли такие контакты "несмотря на состояние" главы правительства. "Я не располагаю просто информацией. Лучше об этом получать информацию в кабинете министров", - сказал Песков.

23 августа в пресс-службе правительства подтвердили, что публичных мероприятий с участием главы кабмина в ближайшее время не планируется.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сказали в пресс-службе.