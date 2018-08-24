"Калашников" договорился поставлять в ОАЭ электромотоциклы и электрокары

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Подписанный АО "Концерн "Калашников" накануне на форуме "Армия" меморандум о сотрудничестве с компанией Mawarid Holding предполагает поставки в ОАЭ электромотоциклов и электрокаров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна в пятницу.

"Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств производства АО "Концерн "Калашников" на экспорт", - сказал собеседник агенства, уточнив, что речь идет о мотоциклах и электрокарах.

Накануне сообщалось, что "Калашников" и Mawarid Holding ОАЭ, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения.

Mawarid International - ведущая производственная и инвестиционная компания в ОАЭ, занимающаяся проектами в сфере высоких технологий военного и гражданского назначения.

Ранее концерн "Калашников" представил прототип электромобиля CV-1, выполненный на базе кузова автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Концепт электрокара оснащен батареей емкостью 90 киловатт-часов, питающей двигатель с номинальной мощностью 220 киловатт и пиковой мощностью 500 киловатт. На одном заряде батареи автомобиль способен проезжать 350 км.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемого вооружения. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили.