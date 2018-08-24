РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerce

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, китайский интернет-гигант Alibaba и Mail.ru Group ведут переговоры о создании совместного предприятия в РФ, которое займется электронной торговлей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, сказал собеседник агентства.

В РФПИ от комментариев отказались. В пресс-службе Mail.ru заявили, что компания не комментирует слухи.

О перспективах сотрудничества с Alibaba глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказывал президенту Владимиру Путину на встрече в декабре прошлого года. Тогда он сообщил, что с Alibaba обсуждаются совместные инвестиции "в логистическую инфраструктуру интернета в России". О том, что профильным российским партнером РФПИ и Alibaba может стать Mail.ru, до сих пор не было известно.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли.