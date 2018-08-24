Омбудсмен подтвердила сообщения о голодовке заключенных "Владимирского централа"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Трое заключенных "Владимирского централа" (Т-2, Владимирская область) объявили голодовку около 10 дней назад, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова после встречи с заключенными.

"Три заключенных прекратили прием пищи с 13-14 августа, точные даты они не помнят. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся под контролем врачей", - сказала Романова.

Омбудсмен отметила, что заключенные отказались высказать ей свои требования и претензии.

"Они хотят встретиться с представителями Генпрокуратуры, будут говорить только с ними. По их словам, информацию туда они направили самостоятельно", - сказала Романова.

Уполномоченный также подчеркнула, что планирует направить запросы и информацию, которая стала ей известна, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Кроме того, Романова планирует держать на контроле состояние здоровья заключенных.

Ранее управление ФСИН по Владимирской области опровергло информацию СМИ о голодовке нескольких заключенных в исправительной колонии №2 и в тюрьме "Владимирский централ".