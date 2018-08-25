ФСИН подтвердила факт голодовки заключенных "Владимирского централа"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Некоторые заключенные тюрьмы "Владимирский централ" (Т-2, Владимирская область) объявили голодовку с 22 августа, сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Владимирской области.

В пресс-релизе говорится, что 23 августа тюрьму посетили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, содержащимся в местах принудительного содержания во главе с ее председателем Вячеславом Куликовым.

"В рамках визита состоялся обход камер режимного корпуса №3, а также проведены индивидуальные беседы с осужденными, которые с 22 августа 2018 года отказываются от приема пищи. Каких-либо конкретных требований к учреждению осужденные не предъявляли, причин происходящего не объясняли", - говорится в сообщении.

Накануне уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова после встречи с заключенными "Владимирского централа" сообщила "Интерфаксу", что трое из них объявили голодовку с 13-14 августа. Омбудсмен отметила, что заключенные отказались высказать ей свои требования и претензии. По словам Романовой, они хотят встретиться с представителями Генпрокуратуры и будут говорить только с ними.

Ранее, 22 августа управление ФСИН по Владимирской области опровергало информацию СМИ о голодовке нескольких заключенных в исправительной колонии №2 и в тюрьме "Владимирский централ".