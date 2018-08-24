Фонд Ахмата Кадырова перечислит 1 млн руб на восстановление церкви в Карелии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Миллион рублей будет перечислен из фонда имени Ахмата Кадырова на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он написал в своем телеграм-канале, что фонд имени Ахмата Кадырова "принял решение перечислить на счёт восстановления храма один миллион рублей".

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живём а мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь", - написал глава Чечни.

Сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Памятник полностью сгорел. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам. В настоящее время подозреваемый находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики.