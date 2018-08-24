"Яндекс" обязали удалить из выдачи ссылки на пиратские копии программ "Газпром-медиа"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суд принял решение, что "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медиахолдинга.

"Газпром-медиа" защитил свой контент, нелегально размещенный на ресурсе "Яндекс". Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента", - сказали в пресс-службе.

"То есть, из списка выдачи должны быть ссылки удалены на сайты (с пиратским контентом - ИФ)", - пояснили в медиахолдинге. В настоящее время "поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты", где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно земляне", уточнили в холдинге. По данным пресс-службы, в августе 2018 года более 700 сайтов были заблокированы за то, что нелегально распространяли контент холдинга "Газпром-медиа".

В пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщили, что получили определение Мосгорсуда. "Решения суда в настоящее время анализируются. Роскомнадзор будет действовать в рамках антипиратского законодательства", - заявили в ведомстве.

Со своей стороны в пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались. При этом в компании неоднократно заявляли, что работают в соответствии с российским законодательством.

Ранее поисковик договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, в том числе на своей главной странице.

На этой неделе "Коммерсантъ" написал, что медиахолдинги "Газпром-медиа" (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3 и др.) и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции. По слова источника издания, они были готовы вернуть контент, только если "Яндекс" "вычистит пиратские версии" из выдачи.