Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс.Видео" может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин во вторник.

"Если "Яндекс" не примет меры, то по закону сервис "Яндекс.Видео" должен быть заблокирован. Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться", - сказал Субботин.

"Давайте дождемся исполнения решения, будем проводить с ними консультации", - отметил чиновник.

Субботин уточнил, что трое суток отсчитываются с момента направления компании уведомления о необходимости исполнить судебное решение. "В четверг ближе к вечеру истекут эти трое суток", - добавил он.

Как сообщалось накануне, Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".

24 августа холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.

В пресс-службе "Яндекса" тогда от комментариев отказались.

В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".