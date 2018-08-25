Терпящим бедствие в Японском море рыбакам из КНДР направили вертолет МЧС РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Владивостока на помощь рыбакам из КНДР, которые терпят бедствие в Японском море, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Согласно сообщению, иностранное рыболовное судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка в условиях штормовой погоды. На борту шесть членов экипажа, которые сообщили о происшествии в спасательную службу, им требуется эвакуация.

Спасатели начали поисковые работы. По предварительной информации, двух рыбаков эвакуировал проходивший мимо лайнер, забрать остальных не удалось из-за волн.

В район бедствия направлены два морских спасательных судна, о происшествии проинформированы все проходящие суда.

Спасательную операцию осложняет нестабильная погода. В настоящее время в районе поиска действуют несколько тайфунов, идет дождь при сильном ветре, высота волн - от трех до шести метров.