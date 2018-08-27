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Омбудсмен не нашел нарушений в кузбасской колонии, где якобы пытали заключенных

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко не нашли нарушений в работе колонии строгого режима № 37, где якобы избивали осужденных, сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону в понедельник.

По данным ведомства, Н.Волков и Н.Пушенко провели обход колонии, где выяснили, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет.

"В публикациях СМИ фигурировали фамилии осужденных, которые якобы жаловались на жестокое обращение. При посещении учреждения общественники выяснили, что таких осужденных в данной колонии уже нет. В 2017 году в отношении двух из них были возбуждены уголовные дела по ст.306 УК РФ (дача заведомо ложных показаний)", - говорится в релизе.

Также общественники провели обход помещений колонии, где поговорили с заключенными об условиях содержания, питании, медицинском обеспечении, коммунально-бытовом обеспечении, отношениях сотрудников к осужденным. Замечаний никто не высказал, факты, указанные в публикациях, не нашли подтверждения.

Как сообщалось, после публикаций о пытках в ИК-1 и ИК-37 следственное управление СКР по Кемеровской области начало проверку.

В 2017 году сообщалось о проверке в кузбасской ИК-37. Тогда СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы.

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Теги: Кемеровская область, Кузбасс

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