В ЕГЭ по русскому языку добавят пунктуационный анализ текста

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Разработчики Единого госэкзамена предложили дополнить обязательный экзамен по русскому языку новым заданием - пунктуационным анализом текста, сообщили в Рособрнадзоре.

"В экзаменационной работе по русскому языку увеличено с 26 до 27 количество заданий за счет введения нового задания (№21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста", - говорится в сообщении на официальном сайте Рособрнадзора.

Новое задание уже появилось в демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, которые опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В нем дан отрывок текста, в котором нужно найти предложения, где "тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации". Номера нужных предложений выпускнику предлагается выписать на бланк ответа.

Кроме того, эксперты намерены изменить формат некоторых заданий экзамена по русскому языку, расширить диапазон проверяемых умений школьников в области орфографии и пунктуации, уточнить уровень сложности отдельных заданий, а также формулировку и критерии оценки задания №27 с развернутым ответом.

Согласно сообщению на сайте ФИПИ, размещенные материалы и предложения - это проекты документов, которые определяют структуру и содержание ЕГЭ на будущий год. Экспертом и профессиональному сообществу предлагается принять участие в обсуждении предложений и направить замечания в ФИПИ до 1 октября.

Ранее сообщалось, что составители ЕГЭ также уточнили вызвавшее споры и критику родителей задание с коротким эссе в экзамене по английскому языку. Теперь школьникам предложат на выбор две темы для эссе вместо одной.

Изменения есть и по другим предметам: разработчики ЕГЭ анонсировали уточнение моделей одного из заданий по биологии, критериев оценивания заданий с развернутым ответом по литературе, детализацию нескольких заданий по обществознанию и уточнение одного из заданий по истории. Однако, как подчеркивают в Рособрнадзоре, все изменения "не носят принципиального характера".