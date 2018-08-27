Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Раскритикованное родителями и учителями короткое эссе в ЕГЭ по английскому языку предлагается модифицировать - дать выпускникам будущего года на выбор две темы вместо одной.

Такое предложение содержится в проекте заданий ЕГЭ на 2019 год, опубликованном в понедельник на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает задания ЕГЭ.

В ФИПИ предлагают изменить формулировку и критерии оценивания задания №40 письменной части ЕГЭ, в котором участнику экзамена нужно дать ответ в виде короткого эссе с элементами рассуждения. Если ранее задание содержало только одну тему, которую нужно было прокомментировать, теперь у выпускника появится выбор из двух тем.

За задание можно получить до 14 баллов в ЕГЭ из 100 возможных. Как ранее писала газета "Коммерсантъ", с эссе в этом году не справились 40% выпускников (из 83,5 тысяч сдававших английский),

Кроме того, задание №40 в июле этого года раскритиковали родители выпускников и учителя сразу из нескольких регионов - по их словам, без баллов по этому заданию остались призеры олимпиад по английскому языку и одаренные выпускники. Жители Урала разместили петицию президенту России, в которой настаивали на пересмотре оценок и обеспечении "равного уровня сложности экзамена во всех регионах". Так, по мнению авторов петиции, московским школьникам может достаться более простая тема, уральским - значительно более сложная.

Между тем, критерии оценивания предполагают, что ноль баллов за задание может выставляться, если проверяющий решит, что заданная тема не раскрыта.

В Рособрнадзоре меж тем настаивают, что проблемы нет: эссе - это сложное задание, оно есть и в других экзаменах (например, в ЕГЭ по истории и по обществознанию) и вполне закономерно, что не все с ними справляются. В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" ранее также подчеркнули, что результаты ЕГЭ по английскому этого года существенно не отличаются от прошлогодних.

ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным в РФ наряду с русским языком и математикой в 2022 году. Подавляющее большинство школьников в качестве иностранного выбирает английский язык.