В России

Двое детей отравились лекарствами в заброшенном госпитале в Тверской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Тверской области выясняют обстоятельства отравления двух детей лекарственными препаратами, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"26 августа в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" двух 10-летних мальчиков с диагнозом "отравление" медицинскими препаратами. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, дети, играя в заброшенном здании бывшего госпиталя, расположенного по улице Челюскинцев города Ржева, нашли лекарства и съели их.

При смотре места происшествия были обнаружены различные медицинские препараты в полимерных капсулах.

Мальчики уже переведены из реанимации в педиатрическое отделение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в СКР.

Следователи устанавливают собственника здания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тверская область

Новости по теме

В России
Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
 Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взяткуШколы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
В администрации города издание дневников назвали частной инициативойПодробнее
 Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителейСоставители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей
Ранее жители Урала пожаловались президенту на разную сложность заданий в регионах и МосквеПодробнее
 Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силуПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу
Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублейПодробнее
Анонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силуАнонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силу
Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, "более болезненный" блокПодробнее
 В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
 Названа причина возгорания двигателя самолета Red WingsНазвана причина возгорания двигателя самолета Red Wings
Экипаж судна представили к госнаградам за действия в экстренной ситуацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силуВ миреНовые американские санкции против России вступили в силуВ миреТрамп запретил публиковать хвалебный пресс-релиз в память о МаккейнеВ миреПолиция установила личность устроившего стрельбу в Джексонвилле

Песков рассказал об очередном отдыхе Путина в Тыве

Компанию президенту составили министр обороны и глава ФСБ Подробнее

Лидер КНР приедет на форум во Владивостоке с полноформатным визитом

Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

Смолов и Акинфеев не попали в заявку российской сборной на ближайшие два матча

Франция и Германия начали работу над финансовыми способами обхода санкций США

Отношения США и Европы стали более напряженными из-за торговой политики Трампа и его решения отказаться от соглашения по иранскому атому Подробнее

Трое из четверых голодающих во Владимирском централе начали принимать пищу

Украина обжаловала решение ВТО об ограничениях поставок в РФ вагонов и стрелок

Большинство россиян признали успешным внешнеполитический курс РФ

Каждый пятый считает главным успехом линию Москвы по Сирии Подробнее

ФАС и Минэнерго РФ призвали компании активнее продавать топливо бирже

Путин призвал не перекладывать на потребителей вложения в реконструкцию теплостанций

Коллектив и студенты МГУ больше не смогут принимать устав университета

Группа "М.Видео-Эльдорадо" задумалась о третьей розничной сети из 150 магазинов m_mobile

Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального

Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинистерство сослалось на нехватку документов Подробнее

Двое детей отравились лекарствами в заброшенном госпитале в Тверской области

Путин анонсировал первый российско-китайский энергетический бизнес-форум в Пекине в ноябре

Ракетный эсминец ВМС США "Карни" покинул акваторию Черного моря

Макрон заявил о вине властей США в свете кризиса межгосударственных отношений

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru