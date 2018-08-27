Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что Минюст отказал в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия будущего".

"В соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 20 федерального закона "О политических партиях" в государственной регистрации политической партии "Россия будущего" отказано", - говорится в письме Минюста, которое Навальный опубликовал на своем сайте.

В ведомстве отметили, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний. Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.

Отказ в регистрации может быть обжалован в суде и не является препятствием для повторной подачи документов, добавили в Минюсте.

Ранее Навальный заявил, что Минюст РФ приостановил регистрацию созданной его сторонниками партии "Россия будущего". В письме Минюста на имя юриста "Фонда борьбы с коррупцией", секретаря центрального совета партии Ивана Жданова отмечалось, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону "О политических партиях".

В начале августа сторонники Навального повторно подали в Минюст РФ документы для регистрации партии.

Навальный пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса" с 2014 года. Партию пришлось переименовать, так как бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов заявил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию одноименной организации.