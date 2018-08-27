Большинство россиян признали успешным внешнеполитический курс РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более половины россиян считают внешнюю политику РФ успешной, каждый пятый считает главным успехом линию Москвы по Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно данным исследования, 52% респондентов уверены, что внешнеполитический курс Москвы в целом успешен, противоположной точки зрения придерживаются 23%. 19% участников опроса считают, что наиболее успешной на внешнеполитическом направлении является политика по Сирии. К успехам российской внешней политики граждане также относят улучшение отношений с зарубежными странами.

По данным опроса, 56% респондентов интересуется внешнеполитическим курсом РФ.

Опрос был проведен 19 августа среди 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.