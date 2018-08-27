В России

Песков рассказал об очередном отдыхе Путина в Тыве

Компанию президенту составили министр обороны и глава ФСБ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее, пресс-служба Кремля обещает распространить кадры его отдыха.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент вылетел в Кемерово пораньше и провел субботу и воскресенье в Тыве на Енисее.

"Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников", - сказал Песков.

Путин уже не первый раз посещает Тыву. Однако в этот раз глава государства не устраивал традиционную рыбалку. Как пояснил Песков, поездка президента носила "природный, видовой" характер.

В РоссииОпубликовано полное видео отдыха Путина в ТывеОпубликовано полное видео отдыха Путина в ТывеЧитать подробнее

"В течение дня мы выпустим некоторые кадры минувшего уик-энда президента", - сказал он.

В начале августа прошлого года президент также провел несколько дней в Тыве. Он, как сообщалось, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах. Тогда компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тывы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.

В СМИ часто вспоминают поездку Путина в Тыву и Хакасию летом 2013 года. Он отдыхал на озере Токпак-Холь в труднодоступных местах, где поймал щуку весом свыше 21 кг. Президент потом сам заверял журналистов о том, что история про щуку - это правда. "Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано", - рассказал позже Путин представителям прессы. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души, и поэтому даже "такой никудышный рыболов", как он, смог поймать эту рыбину.

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Теги: Владимир Путин, Тыва

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