Что произошло за день: понедельник, 27 августа

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Новые санкции США, новый арест на 30 суток для Навального и Роджер Уотерс - новый фигурант списка украинского "Миротворца"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Санкции, введенные США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери, вступили в силу. Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с отравлением Скрипалей. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства). Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов.

- Правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что это не приведет к резкому росту цен на топливо.

- Тверской суд Москвы назначил 30 суток ареста оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.

- Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу. Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублей.

- СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone. Apple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами.

- СМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту служителей Константинопольской православной церкви. Мишенями хакеров могли стать священники, которые занимаются вопросом о возможном отделении Украинской церкви от РПЦ.

- Российский президент по уже сложившийся традиции несколько дней отдыхал в Тыве. Компанию ему на этот раз составили глава Минобороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Владимир Путин все выходные ходил по горам и любовался красотами, но рыбачить в этот раз не стал.

- Основатель Pink Floyd попал в список украинского сайта "Миротворец" за "легализацию аннексии Крыма". Ранее Роджер Уотерс заявил в интервью, что Россия имеет все права на Севастополь.

- В школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова, арестованного в середине августа по обвинению в получении взятки в крупном размере.

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