В Sindbad назвали незаконными отказы в перевозке по билетам, купленным в агентстве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Некоторые авиакомпании отказывают пассажирам в перевозке по билетам, купленным на сайте онлайн трэвел-агентства Sindbad.ru, который 23 августа приостановил деятельность.

"Все авиабилеты, оплаченные и оформленные на сайте Sindbad.ru, действительны и обязательны к приему перевозчиком для допуска пассажира на борт на указанные в маршрутной квитанции рейсы. С момента оформления авиабилета договор перевозки между пассажиром и авиакомпанией является заключенным и не может быть отменен со стороны авиакомпании. Согласно Воздушному кодексу РФ, перевозчик также не вправе требовать повторной оплаты авиабилетов. Несмотря на это, некоторые перевозчики намеренно идут на нарушение закона", - говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В Sindbad сообщили, что поставили известность о происходящих нарушениях прав пассажира международного регулятора в области воздушных перевозок IATA.

Агентство по продаже авиабилетов рекомендует туристам, чьи авиабилеты признали недействительными, подавать исковое заявление в суд. "Такое поведение перевозчика является поводом для обращения пассажира в суд для компенсации любых убытков, понесенных в результате действий перевозчика", - говорится в сообщении сервиса.

Сайт онлайн трэвел-агентства Sindbad остановил работу 23 августа. В службе поддержке "Интерфаксу" объяснили остановку техническими проблемами и не смогли сообщить, когда сайт восстановит работу. По состоянию на 27 августа, сайт агентства Sindbad по-прежнему не работает.

В соцсетях клиенты агентства несколько месяцев жалуются на медленный возврат средств за сданные авиабилеты. Ранее источник в авиационных кругах сообщил "Интерфаксу", что в последние месяцы компания продавала билеты с большими скидками. При этом объем ее обязательств перед поставщиками составляет около $10 млн.

Агентство Sindbad входит в пятерку российских онлайн трэвел-агентств по объему продаж авиабилетов.