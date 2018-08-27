Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I
В России

Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео", говорится в сообщении пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса".

24 августа холдинг "Газпром-Медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.

"Действия Роскомнадзора в рамках "антипиратского" законодательства определены ст. 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиям и о защите информации". На основании данной статьи в компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс. Видео" к фильмам, указанным в данных решениях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались.

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов "Газпром-медиа" - ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" - к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сообщали в пресс-службе медиахолдинга.

Как сообщал "Коммерсантъ", медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции с требованием исключить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

Ранее "Яндекс" договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, в том числе на главной странице.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскомнадзор, Яндекс

Новости по теме

В России
Навального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 суток
Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформыПодробнее
 Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
 Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взяткуШколы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
В администрации города издание дневников назвали частной инициативойПодробнее
 Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителейСоставители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей
Ранее жители Урала пожаловались президенту на разную сложность заданий в регионах и МосквеПодробнее
Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силуПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу
Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублейПодробнее
 Анонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силуАнонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силу
Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, "более болезненный" блокПодробнее
 В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneApple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами, сообщает Bloomberg Подробнее

Cуд отклонил иск к Роскомнадзору и Минфину об убытках из-за блокировки Telegram

Навального отправили под арест на 30 суток

Навального отправили под арест на 30 сутокОппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформы Подробнее

Помпео обвинил Иран в злоупотреблении судом ООН на фоне иска против США

В Sindbad назвали незаконными отказы в перевозке по билетам, купленным в агентстве

В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля

В Германии по подозрению в убийстве задержали сирийца и иракца

Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Экспорт нефти из РФ в I полугодии снизился на 1%

МВД прекратило дело против вернувшегося бизнесмена из "лондонского списка" Титова

Житель Нижневартовска поджег три машины, расстроившись из-за проигрыша в лотерею

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru