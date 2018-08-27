Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео", говорится в сообщении пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса".

24 августа холдинг "Газпром-Медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.

"Действия Роскомнадзора в рамках "антипиратского" законодательства определены ст. 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиям и о защите информации". На основании данной статьи в компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс. Видео" к фильмам, указанным в данных решениях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались.

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов "Газпром-медиа" - ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" - к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сообщали в пресс-службе медиахолдинга.

Как сообщал "Коммерсантъ", медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции с требованием исключить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

Ранее "Яндекс" договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, в том числе на главной странице.