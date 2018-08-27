Почти сто детей с приобретенными в "Турово" билетами вернулись из Болгарии в РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа из 97 детей, билеты для которых были куплены у туроператора "Турово", вернулась из Болгарии в Россию в понедельник, сообщила агентству "Интерфакс" генеральный директор туроператора "АДМ Солар" Мария Огнева.

"После того, как мы узнали о проблемах туроператора "Турово", нам необходимо было вернуть в Россию 97 детей, которые отдыхали по нашим программам в детских лагерях Болгарии. При содействии консульства Республики Болгарии в Москве и Ростуризма "Ной Травел" выписал авиабилеты, и нам удалось вернуть в Россию ребят, все они буквально час назад приземлились в Шереметьево", - рассказала она.

По словам Огневой, остальных клиентов туроператора распределили на другие рейсы из Болгарии. "У нас блоки из 30 мест на бортах самолетов, на свободные мы пересаживали туристов, которые приобретали билеты в компании "Турово", - пояснила она.

В пятницу стало известно, что более 2,5 тысяч россиян после 24 августа не смогут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании Bulgaria Air, приобретенными у российского туроператора "Турово". Это связано с задолженностью компании перед консолидатором рейса, болгарским туроператором "Ной Травел", который требует единовременного платежа в размере 216 тысяч евро.

Как сообщила гендиректор "АДМ Солар", проблемы с вылетом из Болгарии возникли с 24 августа у 68 туристов ее компании, все они уже вернулись домой. Некоторым туристам приходилось покупать билеты за свой счет, поскольку мест на всех не хватало.

"По возвращении домой, они могут направить нам претензию на возврат средств, мы ее перенаправим в "Турово", поскольку эта ситуация возникла из-за их разногласий с болгарским партнером", - заключила Огнева.

Туроператор "Турово" создан в 2008 году, имеет свою онлайн-систему бронирования biletberi.ru. Входит в реестр туроператоров и ассоциацию "Турпомощь". Его финансовая ответственность застрахована на 10 млн рублей в СК "Армеец". Договор страхования действует с 22 января 2018 года по 21 января 2019 года. В резервном фонде туроператора 50 тысяч рублей, в фонде персональной ответственности - 11,5 тысяч. По данным, предоставленным в Ростуризм, в прошлом году он обслужил 20 клиентов на сумму 479,6 тыс. рублей.