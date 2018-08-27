Володарский мост в Петербурге обследуют после ДТП из-за внезапного подъема пролета

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) полностью обследуют Володарский мост после ЧП с самопроизвольным подъемом пролета, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия "Мостотрест".

"Было принято решение о проведении комплексного оперативного обследования конструкций и механизмов разводного пролета моста с целью дачи объективной оценки сложившейся ситуации. Проведение обследования будет осуществлять ПГУПС. Сроки обследования будут определены программой, составление которой уже ведется", - говорится в сообщении.

По данным "Мостотреста", в настоящее время Володарский мост работает в штатном режиме, система гидравлики и электрооборудования полностью исправна, разводки моста проходят согласно графику.

Как сообщалось, 25 августа в 20:42 при неустановленных обстоятельствах произошло самопроизвольное поднятие панели разводной части моста имени Володарского со стороны улицы Народной, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого водители автомобилей "Лада Калина" и "Ниссан Кашкай", а также пассажир маршрутки получили телесные повреждения.

Предварительно специалистами зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации "крыла" моста. Это привело к кратковременному поднятию "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 см.

Володарский мост был открыт после ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 августа.