Три машины врезались в поднявшийся пролет Володарского моста в Петербурге

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло в Санкт-Петербурге из-за самопроизвольного поднятия пролета Володарского моста, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД в воскресенье.

"25 августа в 20:42 при неустановленных обстоятельствах произошло самопроизвольное поднятие панели разводной части моста имени Володарского со стороны улицы Народной, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого три транспортных стердства получили механические повреждения", - уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП водители автомобилей "Лада Калина" и "Ниссан Кашкай", а также пассажир маршрутки получили телесные повреждения. Проводится проверка.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель "Лады" госпитализирован в тяжелом состоянии, другие пострадавшие - в состоянии средней тяжести.

Володарский мост был открыт после ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 августа.