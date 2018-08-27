В МГУ опровергли ограничение прав студентов и преподавателей из-за изменения устава

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Изменения в уставе Московского государственного университета имени Ломоносова, согласно которым конференция преподавателей и обучающихся больше не будет принимать устав, не нарушат право сотрудников и студентов МГУ влиять на будущее университета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ.

"Изменения в устав МГУ, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 августа 2018 г. № 991, никоим образом не нарушают право научно-педагогических работников и студентов на самоуправление", - отметили в пресс-службе в понедельник, отвечая на запрос агентства.

Там пояснили, что по уставу высшим органом управления МГУ является конференция научно-педагогических работников. У нее, в частности, остается право избирать ученый совет МГУ и "решать другие наиболее важные вопросы деятельности Московского университета".

В свою очередь у ученого совета остается право вносить предложения по внесению изменений в устав МГУ.

"Таким образом, устав МГУ в действующей редакции сохраняет все необходимые гарантии участия научно-педагогических работников и студентов МГУ в решении важнейших вопросов деятельности Московского университета", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее в понедельник, правительство РФ утвердило поправки в устав МГУ, согласно которым порядок принятия устава университета был изменен. Согласно постановлению кабинета министров изменения вносятся в п.9 устава МГУ, которым прописано, как именно принимается этот документ.

Ранее было указано, что его принимает конференция научных работников, представители других категорий работников МГУ и представители студентов, а утверждает его учредитель - правительство РФ.

В новой редакции упоминания о конференции научных работников и представителя, обучающихся в МГУ, из этого пункта исключено. Кроме того, признан утратившим силу подпункт, который закреплял за конференцией научно-педагогических работников право принимать устав.

В результате по уставу предложения и изменения в него может вносить ученый совет университета (однако полномочий "принимать" устав целиком у этого органа нет), затем документ окончательно утверждается кабинетом министров.

Постановление правительства было опубликовано ранее в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, документ датирован 24 августа.