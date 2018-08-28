Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье, часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский завод, применил оружие по группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста, и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали", - пояснили в ВВО.

В результате один из нападавших застрелен, остальные скрылись. Пресс-служба округа отмечает, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.