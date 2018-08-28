Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Напавшие на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

"Погибший по прозвищу "Жданчик" 1989 г.р. являлся "смотрящим" (координатор криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших.