Студента-аутиста из Калининграда обвинили в разжигании ненависти к женщинам в соцсети

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде следствие обвиняет студента в разжигании ненависти к женщинам на основании публикаций в одной из социальных сетей, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.

"Уголовное дело в отношении студента одного из местных вузов было возбуждено в сентябре 2017 года по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 20 августа молодому человеку было предъявлено обвинение", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, студент размещал на своей странице в одной из соцсетей посты с картинками или сообщениями, унижающими честь и достоинство женщин. В ходе следствия было проведено большое количество экспертиз: в том числе автороведческая и компьютерно-техническая.

При этом обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В тоже время мать студента Инга Смирнова выступает в защиту сына - Артура Смирнова - в социальных сетях, обвиняя СКР в предвзятом отношении к нему. Она подчеркивает, что картинка, которую он разместил, находится в свободном доступе.

"Никого не волнует, что картинка находится в свободном доступе в интернете, что ее легко найти с помощью Яндекса и других поисковых систем. Никого не волнует, что она "кочует" со страницы на страницу - она популярна! И вот за эту известную картинку решили наказать именно моего сына!", - пишет Смирнова.

Она объясняет эмоциональное состояние своего сына, "являющегося аутистом с синдромом Аспергера. Сейчас ему 27. До 18 лет у него была инвалидность. У него высокий интеллект, но, как и все аутисты, он имеет серьезные трудности в социальном взаимодействии". А его жесткие репосты о женщинах вызваны тем, что сын влюбился в преподавателя, которая его "неделикатно" отвергла.

Как пишет Смирнова на своей странице в соцсети, в настоящее время несколько эпизодов, в которых обвиняли студента, закрыты за отсутствием состава преступления. Осталась одна картинка.

Петицию в защиту мужчины уже подписали 120 тыс. человек.