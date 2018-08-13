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"ВКонтакте" пообещала реформу приватности

Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернете

"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" обещала обеспечить полную приватность личных страниц пользователей в ответ на рост числа уголовных дел об экстремизме за публикации в интернете, сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По словам Рогозова, которые "Интерфаксу" привели в пресс-службе компании, "ВКонтакте" уже начала вводить дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. Так, в прошлом году все альбомы с сохранёнными фотографиями были переведены администрацией сети в приватный режим по умолчанию, "сохраненные для личного пользования изображения больше не являются открытыми для внешних глаз".

"В течение ближайших двух недель мы также уберём отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов", - пообещал Рогозов.

"Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей", - сказал он, отметив, что это только часть планов соцсети.

По словам Рогозина, "статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается".

"Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - заявил Рогозов.

"ВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы", - подчеркнул управляющий директор компании.

Mail.ru тоже против

В начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит одноименный сайт, почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорилось в релизе Mail.ru Group, размещенном 6 августа.

"Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", - отмечается в заявлении компании.

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Теги: ВКонтакте

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