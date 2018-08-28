В профильном комитете Думы заявили об оборонительном характере учений "Восток-2018"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Стратегическое учение "Восток-2018" будет носить оборонительный характер и не будет направлено против других стран, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"Нынешнее масштабное учение на территории сразу двух военных округов - Восточного и Центрального - не носит наступательного характера. Это учения, направленные на защиту наших границ. Они носят оборонительный характер", - сказал Красов.

"Россия - миролюбивая страна. В ходе учения мы будем выполнять задачи на своей территории. Говорить, что учения направлены против кого-то, неправильно", - сказал он.

Между тем, по словам Красова, учения пройдут в сложной международной обстановке. По его словам, НАТО наращивает группировку у российских границ, идет развертывание глобальной системы противоракетной обороны США, Вашингтон усиливает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На учении мы проверяем боеготовность наших войск, повышаем их мастерство, отрабатываем элементы управления родами и видами Вооруженных сил, смотрим на новое вооружение и технику, которые поступили в войска", - сообщил Красов.

На стратегическом учении "Восток-2018" России задействует почти треть своей армии - около 300 тысяч из 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих, численность которых установлена указом от ноября 2017 года. В маневрах будут задействованы Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флоты, Воздушно-десантные войска, дальняя и военно-транспортная авиация. На одном из этапов в учении примут участие военные Китая и Монголии.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

Учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября.

В прошлом году российские военные провели стратегические маневры "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию со стороны западных стран и НАТО.