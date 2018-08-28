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Учения "Восток-2018" станут самыми крупными в РФ с 1981 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия задействует около 300 тысяч военнослужащих на учениях "Восток-2018", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал Шойгу журналистам во вторник.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. "И, как правило, на это накладывается объявляемая президентом РФ, Верховным главнокомандующим внезапная проверка, что стало, собственно, хорошей практикой в нашей жизни и работе", - рассказал министр.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - отметил глава Минобороны.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Между тем в прошлом году российские военные провели стратегические маневры "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию со стороны западных стран и НАТО.

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Теги: Минобороны РФ, Восток-2018

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