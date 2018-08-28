Песков не слышал о переклейке лейбла на походной куртке Путина

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле выразили недоумение в связи с публикациями в зарубежных СМИ, где говорится, что президент РФ Владимир Путин на отдыхе в Тыве в минувшие выходные был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch, название которой заклеено лейблом "Армия России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет комментариев по этому поводу.

"Ничего неизвестно, ничего не могу вам сказать", - сказал Песков.

В минувшие выходные по дороге в Кемеровскую область президент РФ сделал остановку в Тыве, где гулял в лесу, катался на катере и собирал грибы. Позже пресс-служба Кремля опубликовала фотографии и видео с отдыха президента.