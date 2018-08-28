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ЦИК разъяснит возможность объединения инициативных групп по пенсионному референдуму

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком на заседании в среду даст разъяснения относительно возможности объединения инициативных групп по проведению всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Все разъяснения будут даны завтра на заседании", - сказала Гришина. Так она ответила на вопрос, возможно ли с точки зрения законодательства объединение зарегистрированных региональными избиркомами инициативных групп по проведению референдума о повышении пенсионного возраста в одну.

Заседание Центризбиркома назначено на 29 августа в 11:00.

В свою очередь, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин во вторник сказал "Интерфаксу", что в партии "готовы объединяться с теми, кто готов дальше проводить идею референдума, а кто тормозит и создает препятствия, то тут никаких объединений не может быть". "И это будет политическое решение, которое будет принято президиумом во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым", - добавил политик.

Он также отметил, что по закону есть время до 7 октября на создание инициативных групп. "Мы сейчас завершаем создание своих инициативных групп, смотрим, каковы реальные шаги регистрации", - сказал Афонин.

"В ряде регионов, и у партии есть 100-процентная уверенность, создаются спойлерские группы, - утверждал представитель руководства КПРФ. - Мы обращаемся уже в семи-восьми регионах в суды с тем, чтобы их признали недействительными, потому что там задействованы работники администрации или члены комиссии с правом решающего голоса, что запрещено законодательством".

"В районе 15 сентября будет ясна полная картина по стране, и президиум соберется и примет решение", - добавил Афонин.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Афонина сообщила, что КПРФ направила в Центризбирком официальный запрос о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие по смыслу вопросы о повышении пенсионного возраста. По его словам, политическое решение об объединении пока не принято, но такую перспективу в партии не исключают, так как в десятке регионов КПРФ получила отказы в регистрации инициативных подгрупп, и в настоящее время смогла зарегистрировать их только в двух регионах, пишет издание.

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: ЦИК

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