В России Пенсионная реформа

ЦИК одобрил еще два варианта формулировки вопроса для пенсионного референдума

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России одобрил формулировки еще двух вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на всероссийский референдум, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно принятым в пятницу постановлениям ЦИК, вопросы от областных подгрупп инициативных групп в Нижегородской и Вологодской областей "соответствуют требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме РФ".

Таким образом, в РФ уже пять инициативных групп, которым предстоит зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы организовать референдум о повышении пенсионного возраста. При этом, согласно законодательству, в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из них, так как вопросы у всех аналогичные.

Варианты вопроса

Предложенный из нижегородской области вопрос звучит так: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

В свою очередь, вопрос из Вологодской области звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы установленным законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижению которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?".

Между тем, ранее сообщалось, что чисто математически проблематично организовать референдум в случае, если таких групп три, так как каждой из них нужно зарегистрироваться в не менее половины регионов, в каждом из которых возможно зарегистрировать только одну подгруппу с аналогичным вопросом.

Заявки о своей регистрации были поданы ими в региональные избиркомы 7 и 8 августа соответственно.

8 августа ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя другими инициативными группами, для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста, соответствующими законодательству.

В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы (от партии КПРФ). Он звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности, его президент Марина Семенова.

Успели первыми

В Мосгоризбиркоме первой получила регистрацию инициативная группа "справороссов" муниципального депутата Ильи Свиридова. Для проведения референдума теперь потребуется зарегистрировать аналогичные подгруппы ещё не менее чем в 42 регионах страны. При этом законодательство запрещает городской избирательной комиссии регистрировать несколько инициативных подгрупп референдума по вопросам, схожим по смыслу. Таким образом, другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: ЦИК РФ

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