Песков назвал невменяемым оправдавшего убийство Карлова журналиста

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что автора статьи в New York Daily News, оправдывающей убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, извращенное понимание добра и зла.

"Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо", - сказал Песков журналистам.

"Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти", - подчеркнул он.

МИД РФ требует извинений

Накануне МИД РФ направил изданию New York Daily News письмо с требованием извиниться за публикацию о гибели российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщила в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Американский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не "льет слезы" по российскому послу. Убийство Андрея Карлова "цивилизованный журналист" называет "свершившимся правосудием", - отметила Захарова.

"Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", - добавила она, назвав автора статьи "биологическим объектом".

Журналист обвиняет Путина

Однако в следующей своей статье Герш Курц отказался извиняться за свои высказывания и сравнения. "Извинения, Россия? Только если вы будете первыми и извинитесь за бандитизм Путина (в Сирии - ИФ),", - написал журналист. По его мнению, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был не террористом, а солдатом. При этом автор статьи заверил, что осуждает насилие и терроризм.

Журналист также написал, что после публикации первой статьи он получил "десятки писем от американских читателей, которые вместе с Россией выступили против него", что он считает "беспокоящей тенденцией".

Убийство российского посла

Нападение на посла России в Турции произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.