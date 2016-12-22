Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
В мире Убийство российского посла в Анкаре

Песков назвал невменяемым оправдавшего убийство Карлова журналиста

Есть обновление от 12:23

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что автора статьи в New York Daily News, оправдывающей убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, извращенное понимание добра и зла.

"Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо", - сказал Песков журналистам.

"Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти", - подчеркнул он.

В РоссииКадыров обвинил New York Daily News в героизации убийцы посла КарловаЧитать подробнее

МИД РФ требует извинений

Накануне МИД РФ направил изданию New York Daily News письмо с требованием извиниться за публикацию о гибели российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщила в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Американский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не "льет слезы" по российскому послу. Убийство Андрея Карлова "цивилизованный журналист" называет "свершившимся правосудием", - отметила Захарова.

"Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", - добавила она, назвав автора статьи "биологическим объектом".

Журналист обвиняет Путина

Однако в следующей своей статье Герш Курц отказался извиняться за свои высказывания и сравнения. "Извинения, Россия? Только если вы будете первыми и извинитесь за бандитизм Путина (в Сирии - ИФ),", - написал журналист. По его мнению, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был не террористом, а солдатом. При этом автор статьи заверил, что осуждает насилие и терроризм.

Журналист также написал, что после публикации первой статьи он получил "десятки писем от американских читателей, которые вместе с Россией выступили против него", что он считает "беспокоящей тенденцией".

Убийство российского посла

Нападение на посла России в Турции произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Убийство посла России в Турции

5 фотографий
Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) во время открытия фотовыставки
Теги: Дмитирий Песков, New York Daily News, Андрей Карлов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востокеВ НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Это оборонительный ответ на растущую напористость России на границах альянса, заявили в НАТОПодробнее
В Турции освободили из-под стражи родственников убийцы посла РФВ Турции освободили из-под стражи родственников убийцы посла РФ
После убийства были задержаны отец, мать, сестра и еще двое родственников полицейского, который застрелил российского дипломатаПодробнее
Трамп назвал берлинский теракт "атакой против человечности"Трамп назвал берлинский теракт "атакой против человечности"
Избранный президент США подтвердил намерение ограничить въезд в страну беженцев из мусульманских государствПодробнее
В Госдепартаменте США затруднились прокомментировать вывод боевиков из АлеппоВ Госдепартаменте США затруднились прокомментировать вывод боевиков из Алеппо
Также в Вашингтоне не осведомлены о поставках гуманитарной помощи в городПодробнее
Запрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрацииЗапрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрации
Защита осужденного в США Бута не нашла его в списках помилованных на этой неделе Бараком ОбамойПодробнее
МВД Баварии потребовало ужесточения миграционной политики в ГерманииМВД Баварии потребовало ужесточения миграционной политики в Германии
Рабочая группа в течение двух недель разработает соответствующие поправки в законодательствоПодробнее
МИД потребовал извинений от New York Daily News за сравнение Карлова с послом Третьего рейхаМИД потребовал извинений от New York Daily News за сравнение Карлова с послом Третьего рейха
В ведомстве назвали статью ксенофобской и оправдывающей терроризм, а ее автора - "биологическим объектом"Подробнее
СМИ сообщили об ответственности группировки "Джейш аль-Фатх" за убийство посла РФСМИ сообщили об ответственности группировки "Джейш аль-Фатх" за убийство посла РФ
Мотив убийства, по заявлению боевиков, - месть за жителей АлеппоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Андреем Карловым7 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации СпецстрояВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Полиция Германии ввела контроль на границе с Бельгией и Нидерландами
Итоги 2016 года: Таможня и казна
Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Джоан Роулинг напишет еще два романа
США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России
Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи