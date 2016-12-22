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В Японии ликвидирован крупнейший за последние 20 лет пожар

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Японским пожарным удалось ликвидировать пожар, который в четверг охватил значительную площадь в городе Итоигава (префектура Ниигата, остров Хонсю), сообщает японский телеканал NHK.

Телеканал отмечает, что это был крупнейший за последние 20 лет пожар, причиной которого не стало землетрясение или цунами.

По данным полиции, пожар начался около 10:00 утра по местному времени (04:00 по московскому времени) в китайском ресторане в центре города. Власти направили жителям близлежащих кварталов предписание эвакуироваться.

В результате пожара сгорели 140 домов. Огонь и дым поднимались на высоту до 300 м. На тушение пожара понадобилось более 10 часов.

О жертвах не сообщается. Двое жителей города в ходе инцидента получили легкие ранения.

Теги: Япония, Итоигава
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