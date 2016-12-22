Братья тунисца Аниса Амри опровергли его связь с терроризмом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Один из братьев подозреваемого в совершении теракта на берлинской ярмарке тунисца Аниса Амри Абделькадер заявил о его невиновности.

"Я уверен, что это был не он. Анис уехал в Европу, чтобы работать и помогать нашей семье", - цитирует его слова немецкая газета Bild.

Другой брат Аниса Валид Амри также отверг обвинения против него в связях с терроризмом.

"Мы поддерживаем с ним контакт через фейсбук и по телефону", - сказал он, пояснив, что они общались в последний раз десять дней назад.

"Он сказал мне, что приедет в Тунис в январе и сказал, что купил себе автомобиль для одного проекта", - пояснил Валид, не уточнив, о чем идет речь.

Вечером в понедельник грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц, 12 человек погибли, около 50 пострадали. Подозреваемым в совершении теракта является Амри. Западные СМИ отмечают, что он имел контакты с различными идеологами радикального исламизма, включая арестованного в ноябре проповедника Абу Уала.