Последние боевики покинули Алеппо

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская армия в четверг распространила заявление, в котором говорится о возвращении безопасности в город Алеппо после того, как из него вышли последние остававшиеся боевики. В городе слышны выстрелы в воздух, солдаты сирийской армии отмечают таким образом эту победу.

Речь идет о крупнейшей победе сирийских войск за все годы конфликта в этой стране. На улицы Алеппо также выходят люди, готовые начать праздновать возвращение сирийской армии в город.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что последняя группа боевиков в четверг покинула сирийский город Алеппо. На четырех автобусах они выехали из восточного района Алеппо через КПП "Рамусе" на юго-западе города. Это означает, что боевики полностью оставили город.

Сообщалось, что завершение эвакуации планировалось на более ранний срок, но было затруднено плохими погодными условиями.

До настоящего времени из восточной части Алеппо было вывезено порядка 34 тыс. человек, включая 4 тыс. членов оппозиционных вооруженных группировок, отмечается в твиттере представительства МККК в Сирии.