Шойгу объявил об освобождении Алеппо

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр обороны доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", - сказал глава Минобороны.

Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.

"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом. И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

Президент попросил передать российским военным в Сирии "наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу". Он поблагодарил также Минобороны и руководство Генштаба за работу.