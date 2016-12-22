Прокуратура Марокко расследует оскорбительные комментарии об убийстве Андрея Карлова

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Марокканские власти пытаются выявить авторов записей в социальных сетях, одобрявших убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

"Под надзором прокуратуры открыто расследование, цель которого состоит в выявлении вовлеченных в это (размещение записей с одобрением убийства российского посла - ИФ). За этим последуют правовые санкции", - говорится в совместном заявлении министерств внутренних дел и юстиции Марокко.

"Подобные высказывания в поддержку терроризма нарушают законодательство страны, являются в Марокко преступлением и будут караться в соответствии со статьей 282-2 уголовного кодекса королевства", - сказано в документе.

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ . Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.