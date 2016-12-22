Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - США призвали Россию отменить закон об "иностранных агентах" и следовать международному законодательству в области защиты прав человека.

"Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека", - говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, 19 декабря Россия "преодолела печальный этап", причислив к "иностранным агентам" 150-ю по счету организацию. "Использование термина "иностранный агент" - сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими", - говорится в сообщении.

Госдепартамент отмечает, что под закон об иностранных агентах попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, организации против пыток, а также те, которые защищают перелетных птиц.