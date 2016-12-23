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ИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат

Турецкая армия воюет против ИГ на севере Сирии

ИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат
Бои в районе города Эль-Баб
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространила в интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям некоторых западных СМИ, после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Однако Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, Twitter уклонился от комментариев.

Теги: Турция, Исламское государство
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