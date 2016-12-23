ИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространила в интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям некоторых западных СМИ, после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Однако Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, Twitter уклонился от комментариев.