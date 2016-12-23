Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
В мире

Треть молдавских депутатов решили бойкотировать инаугурацию президента

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более трети депутатов парламента Молдавии заявили об отказе участвовать в церемонии инаугурации президента Игоря Додона. От участия в церемонии вступления президента в должность отказались депутаты от Либеральной партии, Либерально-демократической партии и Партии коммунистов, а также некоторые независимые депутаты - в общей сложности около 35 из 101 депутата.

"Молдавия нуждается в президенте, который будет защищать интересы граждан, а не интересы других государств. Вы выбрали себе президента, идите вы, и коронуйте его", - заявил лидер Либеральной партии Михай Гимпу на заседании парламента, обращаясь к депутатам от Партии социалистов. В свою очередь, председатель фракции Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что партия не будет участвовать в инаугурации, так как считает, Додона нелегитимным президентом.

"Мы уже заявили, что не признаем эти выборы законными, не признаем избранного президента и не будем с ним сотрудничать каким-либо образом", - сказала Шупак. Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу назвал "недопустимыми" недавние заявления И.Додона о том, что Молдавия должна просить прощения у Приднестровья за войну на Днестре 1992 года и за другие вещи.

"Такие заявления выходят за рамки допустимых политических выступлений. Игорь Додон выиграл выборы нечестным путем, благодаря манипуляторским и очерняющим заявлениям, в том числе в ходе избирательной кампании. Мы также не будем участвовать в церемонии инаугурации", - заявил он. Министры от Либеральной партии, которая входит в состав правящей коалиции, также заявили об отказе от участия в инаугурации президента. Они заявили, что будут сотрудничать с главой государства "строго в рамках действующего законодательства".

Инаугурация нового президента Молдавии Додона начнется в 13.00 (14.00 мск). Церемония состоится в рамках совместного заседания парламента и Конституционного суда.

В рамках специального заседания выступит председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Он зачитает решение Конституционного суда об утверждении результатов выборов президента и вручит ему президентские атрибуты. Избранный президент Додон примет присягу и выступит с короткой речью. На заседании также выступит председатель парламента Андриан Канду, который будет вести церемонию.

Теги: Молдавия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолетаМальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Военные пока не предпринимают попыток подойти ближе к летательному аппаратуПодробнее
Угонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на борту
Воздушное судно, выполнявшее внутренний рейс, село на МальтеПодробнее
Геннадий Гатилов: Мы не будем ревновать к Трампу, если он улучшит отношения США с ДамаскомГеннадий Гатилов: Мы не будем ревновать к Трампу, если он улучшит отношения США с Дамаском
Замминистра иностранных дел рассказал об ожиданиях Москвы от новой американской администрацииПодробнее
Власти Италии подтвердили убийство вероятного исполнителя теракта в БерлинеВласти Италии подтвердили убийство вероятного исполнителя теракта в Берлине
По данным СМИ, террорист вытащил пистолет и собирался открыть огонь по полицейскимПодробнее
СМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в БерлинеСМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине
Амри был ликвидирован близ одного из вокзалов Милана, где он был остановлен для проверки документовПодробнее
Снятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции временно отложилиСнятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции временно отложили
Рынок не откроют, пока не будет найден механизм фиксирования поставок овощей с конкретных турецких предприятийПодробнее
Шойгу объявил об освобождении АлеппоШойгу объявил об освобождении Алеппо
Путин отметил решающее участие в этой операции российских военныхПодробнее
СМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усовСМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усов
Близкий к Трампу источник сообщил, что у будущего президента США очень развит эстетический вкусПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в БерлинеВ миреШойгу объявил об освобождении Алеппо
Жители Крыма через несколько дней получат российский газ
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ
Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи