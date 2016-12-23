Угонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на борту

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Угонщики захватили самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находятся 118 человек. Судно приземлилось на Мальте, сообщает издание Times of Malta . Как сообщил в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, самолет выполнял внутренний рейс, но угонщики вынудили пилотов изменить курс.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Захватившие самолет люди угрожают привести в действие взрывное устройство. По данным Times of Malta, на борту находится один злоумышленник, и он утверждает, что у него есть ручная граната. При этом ряд американских и британских СМИ со ссылкой на аэропорт Мальты, сообщают, что на борту находятся два угонщика. О требованиях угонщиков пока не сообщается.