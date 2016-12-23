Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета

Военные пока не предпринимают попыток подойти ближе к летательному аппарату

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бойцы вооруженных сил Мальты заняли в пятницу позиции вокруг приземлившегося в стране угнанного самолета авиакомпании Afriqiyah Airways, сообщает сайт газеты Times of Malta .

Военные пока что не предпринимают попыток подойти поближе к летательному аппарату. Сообщается, что двигатели самолета отключены. Неизвестные, угнавшие ливийский самолет, угрожают взорвать воздушное судно, сообщает мальтийское телевидение.

По его данным, у обоих угонщиков есть ручные гранаты. Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты. На борту находятся 118 человек и либо один, либо два угонщика.

В последний раз инцидент с угоном самолета происходил на Мальте в 1985 году. Тогда трое террористов захватили Boeing 737 авиакомпании EgyptAir. Спустя 24 часа египетский спецназ пошел на штурм, который привел к гибели 62 человек. Выжил один из трех угонщиков, который был впоследствии осужден.