МИД выразил надежду на соблюдение договора о сокращении вооружений при Трампе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что и при новой администрации президента США Дональда Трампа российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года будет успешно выполняться.

"Мы хорошо представляем себе, какие программы находятся в фазе реализации и в фазе проработки с американской стороны. Они, наверное, достаточно осведомлены о том, что у нас делается", - заявил Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Главное, что Москва и Вашингтон привержены договору ДСНВ 2010 года, который успешно выполняется. Мы рассчитываем на это также и в период после прихода к власти новой администрации США", - подчеркнул замглавы МИД РФ, комментируя слова избранного президента США Трампа о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США.

По его словам, "никакой новизны в том, что прозвучало из Вашингтона относительно намерений будущей администрации в сфере ядерных вооружений, нет". "Это сигнал, который мы фиксировали и раньше", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.