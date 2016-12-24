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Вступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"

Есть обновление от 14:57

Согласно глобальному акту о правах человека Вашингтон может вводить санкции против гражданина любого иностранного государства

Вступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского".

Он предусматривает возможность введения американских санкций в отношении граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон может быть применен и в отношении официальных лиц.

Решение о введении ограничительных мер будет принимать президент. Среди возможных санкций - запрет на въезд в США и заморозка активов.

При рассмотрении законопроекта в конгрессе обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского, так как закон не имеет отношения непосредственно к России или к скончавшемуся в московском СИЗО юристу Сергею Магнитскому.

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Ранее в Москве выразили сожаление в связи с решением Конгресса США придать глобальный характер так называемому "акту Магнитского".

"Если уходящая вашингтонская "тусовка" в лице нынешнего доживающего последние недели состава Конгресса и нынешней администрации задалась целью испортить отношения не только с Россией, но и со всем миром - это ее выбор", - заявлял в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что "под неприемлемые санкционные нелегитимные меры, которые в соответствии с этим законом допустимы согласно американскому подходу, могут быть подведены граждане любого государства".

Теги: США, Сергей Магнитский
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