Самолет "Уральских Авиалиний" из Краснодара прилетел в Таджикистан

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на объявленный таджикскими властями запрет на полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, самолет из Краснодара прибыл в таджикскую столицу в субботу, но с опозданием в 2 часа.

Рейс из Саратова был отменен. Таковы данные табло аэропорта в Душанбе.

В свою очередь, старший представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" в Таджикистане Умед Лалаев отметил, что отмена рейса из Саратова не связана с нынешними проблемами во взаимоотношениях авиационных властей двух стран. "Рейс из Саратова был отменен самой компанией из коммерческих соображений, в связи с не загруженностью этого рейса", - уточнил Лалаев.

Накануне таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила, что отменила рейс по маршруту Душанбе - Оренбург и готовится к отмене рейсов в Краснодар, Красноярск и Иркутск.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь авиакомпании Тимур Бандишоев, 22 декабря "Сомон Эйр" получила письмо из министерства транспорта РФ, в котором говорится о запрете полетов в Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск "в связи с тем, что авиационные власти двух стран не смогли достичь договоренности в рамках консультаций в Москве по вопросам выдачи разрешения на полеты авиакомпании "Ямал" из аэропорта "Жуковский" в Таджикистан".

В ответ таджикские власти запретили полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.

Тем не менее, официальный представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" в Таджикистане Михаил Давоян сообщил "Интерфаксу" что компания не получала никакого уведомления об ограничениях на полеты.