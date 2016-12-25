Главные новости
В РоссииМинобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154В миреВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ РоссииМинобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
Важно
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
В мире

Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

В базилике Святого Петра были усилены меры безопасности

Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
Папа римский Франциск (слева) во время рождественской мессы в базилике Святого Петра
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Как передает BBC, церковная служба прошла под усиленной охраной.

Понтифик отметил, что Рождество стало "заложником" материализма, и призвал христиан жить скромнее. Глава католической церкви во время службы напомнил о продолжающихся страданиях детей во всем мире. Он упомянул тех, кто сталкивался с голодом, опасностями во время миграции и бомбардировками в сирийских городах, таких как Алеппо.

Служба проводилась при повышенных мерах безопасности. Все посетители базилики Святого Петра в этом году должны были пройти через металлоискатели, отмечает BBC.

В воскресенье папа римский обратится с балкона собора Святого Петра ко всем католикам мира.

Теги: Ватикан, Франциск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Заместитель советника американского президента по вопросам нацбезопасности полагает, что Китай является конкурентом США в вопросах, в которых этого не может РоссияПодробнее
Сеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 году
Южнокорейские специалисты отмечают прогресс Пхеньяна в изготовлении ракет и боеголовокПодробнее
Рейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенкаРейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенка
Гражданство скончавшейся на борту десятилетней девочки не называетсяПодробнее
Визит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе НетаньяхуВизит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе Нетаньяху
Израиль выразил протест против поддержки Украиной резолюции СБ ООН об израильских поселенияхПодробнее
Дональд Трамп распустит собственный благотворительный фондДональд Трамп распустит собственный благотворительный фонд
Организация могла спровоцировать конфликт интересов во время президентского срока ТрампаПодробнее
Британия оказалась в списке целей главарей ИГБритания оказалась в списке целей главарей ИГ
Как отмечают британские СМИ, в 2016 году в стране было предотвращено четыре крупных теракта Подробнее
Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун РождестваСанта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества
За его перемещениями будет следить сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континентаПодробнее
Вступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"Вступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"
Согласно глобальному акту о правах человека Вашингтон может вводить санкции против гражданина любого иностранного государстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 23 декабря7 фото
23 декабря
Фотохроника 23 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154В миреСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуВ РоссииМинобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154В РоссииИсточник исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Елизавета Глинка везла медикаменты в Сирию
МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154
Журналист НТВ опубликовал фото Ту-154 перед вылетом из Сочи
Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Шойгу доложил Путину о ходе поисковых мероприятий на месте крушения Ту-154
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи