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Христиане во многих странах мира отмечают Рождество

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и последователи большинства православных церквей по всему миру в ночь на воскресенье празднуют Рождество Христово. Исключение составляют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые встречают этот праздник в ночь на 7 января - по юлианскому календарю.

Главным местом торжеств в Москве по традиции становится кафедральный католический собор Непорочного Зачатия Божьей Матери, где накануне в 23:00 началась месса Навечерия Рождества на русском языке. С полуночи до 05:00 в соборе Непорочного Зачатия будет совершаться всенощное бдение, а затем - в течение всего дня - мессы на разных языках.

В воскресенье с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества обратится на площади Святого Петра в Ватикане папа Римский Франциск.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества. На 26 декабря приходится праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря - Невинных младенцев вифлеемских. В воскресенье, которое выпадает на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества, вплоть до праздника Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января. На протяжении всего Рождественского времени духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных православных церквей, за исключением упомянутых четырех, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800 года).

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

Теги: Рождество
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