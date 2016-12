Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не сможет распустить фонд своего имени, пока в отношении организации ведется расследование. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник, отказавшись называть сроки завершения расследования.

.@Fahrenthold @realDonaldTrump Foundation still under investigation by @AGSchneiderman, cannot legally dissolve until investigation complete