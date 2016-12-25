Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа

Организация все еще находится под следствием

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не сможет распустить фонд своего имени, пока в отношении организации ведется расследование. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник, отказавшись называть сроки завершения расследования.

"Фонд все еще под следствием и не может быть закрыт, пока оно не завершится", — заявила Спиталник.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о роспуске благотворительного фонда, носящего его имя. Закрытие организации он мотивировал возможностью конфликта интересов во время его президентского срока.

Следствие проверяет фонд с сентября 2016 года. В октябре главный прокурор Нью-Йорка Джона Шнайдерман потребовал от фонда Трампа прекратить принимать пожертвования. Он отметил, что организация не зарегистрирована в администрации штата и тем самым нарушает закон.