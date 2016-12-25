Дональд Трамп распустит собственный благотворительный фонд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил о роспуске благотворительного фонда, носящего его имя. Это было сделано, чтобы избежать возможного конфликта интересов во время его будущего президентского срока, сообщает NBC.

В заявлении Трамп сообщил, что его фонд делал "добрые дела на протяжении многих лет, жертвуя миллионы долларов для множества достойных организаций, поддерживая ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей."

"Чтобы избежать даже появления какого-либо конфликта с моим участием на посту президента, я решил проявлять свой большой интерес к филантропии другими способами", — пояснил избранный президент в своем заявлении. Трамп поручил своей юридической команде "принять необходимые меры для осуществления роспуска".

Сын Трампа Эрик объявил на прошлой неделе, что он также прекратить работу своего фонда Eric J. Trump Foundation.